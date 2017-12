Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Nelle mummie egizie i segreti sulle malattie odierne 20 ottobre 2017 - 21:21 Ricercatori dell’Università di Zurigo stanno portando avanti uno studio sugli organi delle mummie egizie allo scopo di comprendere meglio le malattie odierne rapportate ai differenti contesti storici e sociali e ai diversi stili di vita. Il progetto multidisciplinare, che coinvolge ovviamente archeologi, prevede l’analisi dei vasi canopici provenienti da musei statunitensi, europei e nordafricani, dove gli antichi egizi riponevano le viscere estratte dai corpi umani durante il processo di mummificazione. L’esame degli organi consente agli studiosi di analizzare l’evoluzione delle patologie, della genetica e del nostro sistema immunitario in un arco temporale di 4'000 anni. Sono già un centinaio i vasi canopici passati finora al setaccio dai ricercatori zurighesi, sui risultati dell’inchiesta bisognerà però aspettare ancora un po’.