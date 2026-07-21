Unicef, “7 bambini uccisi e 116 feriti a giugno in Ucraina”

Keystone-SDA

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L'Unicef è profondamente rattristato dalle notizie che riportano la morte di due bambini e il ferimento di almeno altri 50 negli attacchi avvenuti in tutta l'Ucraina nell'ultima settimana.

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(Keystone-ATS) Lo sottolinea la stessa agenzia Onu esprimendo preoccupazione per le continue uccisioni e i ferimenti di bambini in Ucraina: il mese di giugno ha registrato il numero mensile più alto di vittime tra i bambini dal 2022, con 7 bambini uccisi e 116 feriti.

Il 19 luglio, un magazzino appaltato dall’Unicef a Bilohorodka è stato gravemente danneggiato a seguito di attacchi da parte delle forze armate russe, che hanno distrutto le forniture umanitarie destinate ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina. È in corso la valutazione complessiva dell’impatto.

Al momento dell’attacco, il magazzino conteneva oltre 106.000 articoli per un valore stimato di 3,9 milioni di dollari. Tra questi vi sono generatori, acqua potabile, kit igienici e serbatoi per lo stoccaggio dell’acqua, fondamentali per l’intervento dell’Unicef in Ucraina, in particolare per i bambini e le famiglie nelle zone di prima linea e in vista del prossimo inverno. Questo attacco – sottolinea Unicef – ha fatto parte di un’altra notte terrificante e insonne per i bambini. Gli allarmi antiaerei e le esplosioni sono durati per ore a Kiev e nella regione. Sono state segnalate vittime e danni alle abitazioni.

Gli attacchi continui – evidenzia ancora l’agenzia Onu – stanno inoltre ostacolando la risposta umanitaria. I danni ai magazzini umanitari e gli attacchi contro gli operatori umanitari impediscono la distribuzione di aiuti salvavita ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra. Questi attacchi devono cessare, chiede Unicef. I bambini e le strutture umanitarie devono essere protetti. Più di ogni altra cosa, i bambini in Ucraina hanno bisogno di una pace duratura.