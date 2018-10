Ma come mai in Svizzera si spendono cifre che sono tre o quattro volte superiori a quelle che si pagano in Ungheria o in Croazia? Come si arriva ai 4'000 franchi necessari per un impianto? Qual è la parte di guadagno del dentista e quale dell’odontotecnico?

Per evitare fatture troppo salate sono sempre più le persone che si recano all’estero: le trasferte verso cliniche dentarie dei paesi dell’Est sono in aumento (già oggi sono uno su cinque svizzeri). Ci siamo andati anche noi per vedere qual è la qualità delle cure e i risultati per certi versi sono sorprendenti.

La fattura del dentista spesso è salata. Per questa ragione, secondo alcune stime, in Svizzera negli ultimi anni 300'000 pazienti avrebbero rinunciato alle cure odontoiatriche.

Fatture salate, 300'000 svizzeri rinunciano al dentista Katia Ranzanici, Falò (RSI) 14 ottobre 2018 - 14:00