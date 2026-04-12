Ungheria: seggi chiusi, affluenza record oltre 77%

Keystone-SDA

Hanno chiuso alle 19 i seggi per le elezioni parlamentari ungheresi. Alle 18:30 l'affluenza aveva già raggiunto il 77,8%, superando ampiamente il precedente record complessivo delle elezioni del 2002, in cui aveva votato il 70,5% degli aventi diritto.

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(Keystone-ATS) Secondo il calendario della notte elettorale, i primi risultati preliminari dovrebbero arrivare intorno alle 20, diffusi dall’Ufficio nazionale elettorale, mentre un quadro più definito dell’esito è atteso nel corso della serata.

Secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio d’opinione condotto ieri dall’istituto Centro 21 alla vigilia del voto in Ungheria e diffuso dalla testata Telex subito dopo la chiusura delle urne, l’opposizione di Tisza guidata da Peter Magyar appare in vantaggio con il 55% dei consensi, contro il 38% del partito Fidesz del primo ministro Viktor Orban.