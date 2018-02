Diritto d'autore

Salario minimo, sì o no? 19 febbraio 2018 - 22:00 Da sette mesi nel cantone Neuchâtel è in vigore il salario minimo. Una misura che però finora non sembra dare tutti i frutti sperati. Il servizio della Radiotelevisione svizzera. Il salario minimo è un tema di grande attualità anche a sud delle Alpi. Il parlamento cantonale ticinese ne discuterà infatti prossimamente, dopo l'iniziativa approvata dai cittadini nel 2015. In Svizzera, l'unico cantone ad avere adottato questo provvedimento – entrato in vigore l'agosto scorso – è Neuchâtel. Il salario minimo è stato fissato a 19,78 franchi l'ora ed è valido in tutti i settori economici. Per stilare un bilancio è ancora troppo presto. Però non tutti i datori di lavoro sembrano rispettare la legge e molti dipendenti esitano a reclamare quanto spetta loro, per paura di perdere l'impiego.