Gioielleria di un grande magazzino svaligiata a Sant'Antonino 16 febbraio 2018 - 20:42 Una rapina ha avuto luogo nella notte tra giovedì e venerdì nella gioielleria del grande magazzino Manor di Sant'Antonino, nel cantone Ticino. Le modalità del colpo fanno pensare che si tratti dell'opera di una banda organizzata che ha già agito nel comune. Non vi è traccia degli autori della rapina, che si ritiene facciano parte di una banda organizzata che aveva già svaligiato, lo scorso dicembre, il supermercato Migros dello stesso comune ticinese. Non ci sono ancora cifre ufficiali ma si ipotizza a che il valore della merce rubata possa raggiungere i 200'000 franchi.