Ponte Morandi, al via lo smantellamento 08 febbraio 2019 - 20:57 È iniziata venerdì la demolizione vera e propria del ponte Morandi a Genova, nel cui crollo lo scorso agosto morirono 43 persone. Lo smantellamento completo del ponte dovrebbe durare almeno sei mesi. Un'operazione delicata, anche a causa della ferrovia che passa al di sotto della struttura. "È un momento importante. È il riscatto di Genova, della Liguria e dell'Italia", ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in città per l'avvio dello smontaggio dei primi 36 metri di impalcato del viadotto crollato il 14 agosto. Lo smantellamento completo del ponte dovrebbe durare almeno sei mesi. Un'operazione delicata, anche a causa della ferrovia che passa al di sotto della struttura. È un giorno simbolico che per Genova rappresenta un ritorno alla normalità anche se, perlomeno dal punto di vista della viabilità, le cose vanno meglio di prima, secondo quanto affermato dal sindaco della città Marco Bucci in un'intervista al Corriere del Ticino che potete leggere qui sotto.