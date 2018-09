Per descrivere cosa è kitsch, bastano alcune riproduzioni della Gioconda di Leonardo: proposta "per intero" da un museo delle cere di Los Angeles, stampata su un grembiule ("l'arte mentre fai il risotto"), riprodotta su una confezione di robiole oppure su un astuccio per occhiali.

Il kitsch, ovvero la menzogna nell'arte 16 settembre 2018 - 11:00 Nella seconda metà degli anni '70, il semiologo e scrittore Umberto Eco prestava il suo 'Occhio critico' alla Televisione svizzera per alcuni corsivi sull'arte. Dedicandoli al al 'kitsch'. Eco osserva come kitsch, benché diventata di moda in anni recenti, sia parola di una certa anzianità. L'etimologia è incerta, ma il filosofo propende per quella che riporta al significato 'menzogna nell'arte'. Per descrivere cosa è kitsch, bastano alcune riproduzioni della Gioconda di Leonardo: proposta "per intero" da un museo delle cere di Los Angeles, stampata su un grembiule ("l'arte mentre fai il risotto"), riprodotta su una confezione di robiole oppure su un astuccio per occhiali. Però c'è anche la Gioconda di Marcel Duchamp, che per quanto abbia addirittura i baffi, nessuno ha mai pensato di definire kitsch. Allora dove sta il confine? Qui la risposta di Umberto Eco. L'intervista a Umberto Eco è stata trasmessa dalla Televisione svizzera il 12 ottobre del 1976, nell'ambito del mensile d'informazione sul mondo dell'arte e della letteratura 'Occhio critico'.