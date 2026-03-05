Ucraina: Zelensky minaccia leader UE contro prestito a Kiev

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera che "una persona" nell'Unione europea non blocchi l'assegnazione di 90 miliardi di euro di prestiti di riparazione dell'UE, altrimenti il numero di questa persona verrà fornito alle Forze armate dell'Ucraina

(Keystone-ATS) “Lasciate che lo chiamino e comunichino nella loro lingua”, ha affermato Zelensky secondo quanto riferito dall’agenzia Interfax. Il presidente ucraino, riferendosi presumibilmente al leader ungherese Viktor Orbán, ha sottolineato che avrebbe dato “l’indirizzo di questa persona alle nostre Forze armate”.

Il portavoce del governo ungherese Zoltán Kovács ha reagito affermando “queste minacce e ricatti da parte di Zelensky hanno superato di gran lunga ogni limite accettabile. Quando qualcuno minaccia di consegnare l’indirizzo di una persona all’esercito ucraino semplicemente perché non sostiene l’ultimo accordo sulle armi da 90 miliardi di euro, questa non è diplomazia; è una minaccia aperta”, ha scritto Kovács sui social media.