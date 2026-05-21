Ucraina: Zelensky, “Colpito sito Fsb russo, centinaia vittime”

Keystone-SDA

"Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb (l'agenzia di intelligence e sicurezza nazionale russa) nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast (regione) di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti".

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(Keystone-ATS) Lo scrive sulla rete sociale X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.

“I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra”, ha scritto il leader ucraino.

“I guerrieri del Centro operazioni speciali ‘A’ dell’Ssu (l’agenzia di intelligence e sicurezza nazionale ucraina) hanno ottenuto ottimi risultati. Un quartier generale dell’Fsb è stato colpito e un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 è stato distrutto nel nostro territorio temporaneamente occupato. Grazie a questa singola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti uccisi e feriti”, ha precisato Zelensky.

Il sistema di difesa aerea russo Pantsir-S1, scrive il media on line ucraino in lingua inglese Kyiv Independent, ha un valore stimato tra i 15 e i 20 milioni di dollari (tra i dodici e i 16 milioni di franchi al cambio attuale).