Ucraina: salgono a otto le vittime dei raid russi su Kiev

Sale a otto il numero delle vittime provocate dai massicci raid russi con droni e missili lanciati sulla città di Kiev. Lo riferisce Timur Tkachenko, vertice dell'Amministrazione militare della capitale ucraina, ripreso da Ukrainska Pravda.

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(Keystone-ATS) Il sindaco Vitaliy Klitschko ha inoltre dichiarato su Telegram che domani sarà osservato un giorno di lutto nazionale in onore delle vittime causate dall’attacco di Mosca. Le bandiere di stato saranno ammainate su tutti gli edifici municipali, oltre che su edifici di proprietà privata. Klitschko ha aggiunto che i soccorritori stanno svolgendo le operazioni di ricerca dei 20 dispersi nel quartiere di Darnytskyi.