Ucraina: Parmelin, “Svizzera per pace giusta e duratura”

Keystone-SDA

La Svizzera "si impegna con determinazione per una pace giusta e duratura" in Ucraina, ha scritto questa sera sulla rete sociale X il presidente della Confederazione Guy Parmelin nel giorno in cui la guerra scatenata dalla Russia contro Kiev entra nel quinto anno.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel suo messaggio il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca ha anche elogiato l’immensa resistenza del popolo ucraino e assicurato che la Confederazione sosterrà l’Ucraina con aiuti umanitari e nella ricostruzione.