Ucraina: massicci attacchi russi, almeno 17 morti

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato oggi un attacco massiccio russo su diverse città del suo paese, compresa la capitale Kiev: "sono stati impiegati oltre 440 droni e 32 missili", ha scritto su X il leader ucraino.

(Keystone-ATS) “Kiev ha affrontato uno degli attacchi più orribili. Inoltre, nella notte sono state colpite le regioni di Odessa, Zaporizhzhia, Chernihiv, Zhytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv”.

RBC-Ucraina riporta che l’ultimo bilancio delle vittime nella capitale è di 17, mentre i feriti sono 114 secondo il sindaco della Vitaliy Klitschko. Sotto le macerie di una casa distrutta nel distretto di Solomiansky di Kiev potrebbero esserci dalle 4 alle 14 persone, ha scritto su Telegram il portavoce dell’Amministrazione militare della capitale ucraina Timur Tkachenko. Il funzionario ha aggiunto che finora sono stati individuati 27 luoghi nella città.

Da parte sua il governatore della regione di Odessa, Oleh Kiper, ha riferito che una persona è morta e 17 sono rimaste ferite nell’attacco lanciato la notte scorsa dalle forze russe sulla città dell’Ucraina meridionale.

La Russia afferma che negli attacchi della scorsa notte sono state bombardate “strutture del complesso militare-industriale nelle regioni di Kiev e a Zaporizhzhia”. Gli attacchi, scrive il ministero della difesa di Mosca sul suo canale Telegram, sono stati compiuti con l’impiego di droni e missili “ad alta precisione” lanciati dall’aria, dal mare e da terra.

Il ministero non precisa quali obiettivi siano stati colpiti, ma diversi blogger militari russi, alcuni anche vicini al potere, precisano che è stato preso di mira tra l’altro l’aeroporto di Zhuliany, uno dei due della capitale ucraina. Le stesse fonti parlano dell’impiego nell’operazione di missili Iskander e Kinzhal.

“Questi attacchi sono puro terrorismo. E il mondo intero, gli Stati uniti e l’Europa devono finalmente reagire come farebbe una società civilizzata nei confronti dei terroristi”, ha affermato Zelensky su X.

Il presidente russo Vladimir “Putin – ha concluso – agisce in questo modo semplicemente perché può permettersi di portare avanti la guerra. Vuole che la guerra continui. È inaccettabile che i potenti di questo mondo chiudano gli occhi. Siamo in contatto con tutti i partner a ogni livello possibile per garantire una risposta adeguata. Devono essere i terroristi a provare dolore, non persone innocenti e pacifiche”.

Intanto il ministero della difesa russo riferisce che dalle 20.00 di ieri alle 07.00 di stamane sono 197 i droni lanciati dalle forze ucraine sul territorio russo. Dieci le regioni prese di mira, tra cui quella di Mosca. Il ministero afferma che tutti i velivoli senza pilota sono stati intercettati.