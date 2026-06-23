Ucraina: Lavrov, nessuna speranza in mediatori occidentali

Keystone-SDA

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La Russia ora è concentrata "sul raggiungimento degli obiettivi" del conflitto in Ucraina, ritenendo che "tutte le speranze nell'Occidente come mediatore onesto siano fallite da tempo". Lo ha affermato il ministro degli esteri Serghei Lavrov.

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(Keystone-ATS) “Semplicemente non c’è bisogno di prenderli sul serio”, ha aggiunto Lavrov durante una tavola rotonda con ambasciatori stranieri a Mosca, sottolineando che anche gli USA sembra si stiano allontanando dal rivendicare il ruolo di un mediatore imparziale e seguano il corso di rafforzare la pressione sanzionatoria sulla Russia”.

Parlando poi del vertice tra i presidenti Donald Trump e Vladimir Putin a Ferragosto del 2025 in Alaska, il ministro degli esteri – citato dalle agenzie di stampa russe – ha aggiunto che “la dichiarazione fatta dal presidente USA immediatamente dopo il vertice di Anchorage, che in Ucraina era necessaria una pace di lunga durata piuttosto che una tregua di un paio di anni, e che in Alaska erano state gettate le basi per muoversi in quella direzione, è stata dimenticata”.

“Non voglio nemmeno sospettare – ha affermato ancora Lavrov – che l’Alaska, come le azioni europee, fosse stata progettata per guadagnare tempo per il riarmo del regime di Kiev, non voglio nemmeno pensarci. Ma in realtà è andata come è andata”.

Il capo della diplomazia russa ha quindi sostenuto che l’Europa torna ad essere la maggiore minaccia alla pace e alla sicurezza. L’Occidente, ha affermato, sta mettendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “all’avanguardia della guerra contro la Russia”.

Mentre le forze armate ucraine “perdono terreno ogni giorno sul campo di battaglia”, ha aggiunto Lavrov. “L’Europa si affida apertamente ai metodi terroristici del regime di Zelensky” incoraggiando “gli attacchi su obiettivi civili, anche in profondità nel territorio russo”, nella speranza di “seminare il malcontento e il panico e dividere la società russa”.

Il ministro degli esteri ha inoltre affermato che Mosca è pronta ad adottare misure a tutela della Bielorussia, dopo che Zelensky ha minacciato un intervento per disattivare ripetitori sul territorio bielorusso che a suo parere sarebbero utilizzati per guidare i droni russi nei bombardamenti sulle città ucraine.

“Vorrei ricordare a coloro che a Kiev si dedicano a questo tipo di propaganda e minacce, e a coloro che in Occidente fanno lo stesso, sostenendo il regime nazista, che l’accordo tra la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia sulle garanzie di sicurezza all’interno dello Stato dell’Unione è in vigore dal marzo 2025”, ha dichiarato Lavrov.

“Se necessario, siamo pronti ad adottare tutte le misure previste dall’accordo per garantire la sicurezza del nostro alleato e, naturalmente, la sicurezza dello Stato dell’Unione”, ha affermato ancora il ministro russo.