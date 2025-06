Ucraina: droni russi sulla capitale, almeno 4 morti

Keystone-SDA

La capitale ucraina Kiev è stata presa d'attacco nella notte da parte di droni russi "Shahed". Nel raid sono morte almeno quattro persone.

(Keystone-ATS) “Quattro persone sono già morte nella capitale. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso in diverse località”, ha comunicato su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitalij Klitschko. In precedenza egli aveva riferito di un morto e 20 feriti, di cui 16 ricoverate in ospedale.

Incendi si sono sviluppati in vari distretti di Kiev. Klitschko ha dichiarato che i soccorsi sono in azione a Solomyanskyi, Holosiivskyi e Darnytskyi dove è scoppiato un rogo al 17esimo piano di un edificio residenziale. Il sindaco ha invitato i cittadini a restare nei rifugi.

Missili da crociera sono stati lanciati nella notte su varie località dell’Ucrain, riporta l’agenzia Unian citando le autorità locali. I missili erano diretti a ovest, verso le regioni di Kiev, Vinnytsia, Khmelnytsia, Leopoli e Ternopil, ha riferito nella notte l’Aeronautica militare ucraina.