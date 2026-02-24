Ucraina: concerto a Losanna per i quattro anni della guerra

Keystone-SDA

Come in altre città svizzere, un raduno è stato organizzato nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Losanna per commemorare i quattro anni della guerra in Ucraina.

1 minuto

(Keystone-ATS) Circa 200 persone si sono poi riunite davanti alla chiesa di Saint-Laurent per assistere a un concerto di beneficenza.

I fondi raccolti permetteranno di sostenere l’aiuto umanitario in Ucraina, secondo gli organizzatori. Diversi cantanti si sono alternati in “Place du 14 juin”, tra cui bambini in coro e un gruppo di giovani. Il raduno di solidarietà con il popolo ucraino era iniziato intorno alle 17:00.

Sul volantino che annunciava il concerto, le diverse organizzazioni pro ucraine hanno scritto che “non abbiamo il diritto di abituarci alla guerra”. E hanno aggiunto: “Mentre leggete queste righe, l’Ucraina continua a combattere – per la sua libertà, per il diritto internazionale, per la sicurezza e la libertà di tutta l’Europa”.

Una mostra fotografica all’aperto è stata inoltre allestita in questi ultimi giorni sui gradini della chiesa di St-Laurent. Intitolata “I coraggiosi salvano vite”, è dedicata ai soccorritori del Servizio nazionale ucraino per le situazioni di emergenza. Era visibile dal 20 febbraio fino ad oggi.

Secondo il quotidiano neocastellano ArcInfo, una cinquantina di persone si sono riunite nel pomeriggio anche a Neuchâtel in segno di sostegno all’Ucraina.