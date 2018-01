Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Jungfrau, record di passeggeri nel 2017 05 gennaio 2018 - 13:05 La ferrovia di montagna della Jungfrau, nelle Alpi bernesi, ha stabilito nel 2017 un nuovo record di passeggeri: 1'041'500. L'incremento annuo è del 13,6%. Rispetto al precedente record, del 3,4%. È la seconda volta nella storia della compagnia, che il numero di passeggeri supera il milione. Nel 2015m sui trenini che portano da Wengen alla stazione dello Jungfraujoch (a 3454 metri d'altitudine) erano salite 1'007'000 persone, indica una nota. Un risultato raggiunto grazie alla crescita dei turisti asiatici. Si registrano, peraltro, sensibili aumenti della clientela in tutti gli impianti del gruppo Jungfraubahn (funivie e funicolari). Stando alla holding, il successo sui mercati asiatici è riconducibile a una promozione mirata. Il calo tra il 2015 e 16 era invece stato attribuito agli attacchi terroristici in diversi paesi europei, che aveva scoraggiato i viaggi verso il Vecchio Continente. La corrente stagione invernale, cominciata a metà novembre grazie alle buone nevicate e al freddo, registra un incremento del 60% nelle presenze di sciatori rispetto allo stesso periodo del 2016. Il dato è tuttavia inferiore (-13%) alla miglior stagione invernale (2007-2008).