Sentieri di fede, sentieri di pietra Antonio Ferretti, Falò 02 luglio 2017 - 11:34 Ogni anno, in 300'000, si mettono in marcia per seguire il cammino di Santiago di Compostela; 40'000 seguono la Via Francigena alla volta di Roma. I pellegrinaggi vivono un boom straordinario e anche dal Ticino sono partite centinaia di persone. Da dove viene tutta questa voglia di camminare? Risponde ad un bisogno interiore o alla speranza di perdere qualche chilo? E c’è ancora chi lo percorre per fede? Chi vuole andare a piedi, trova itinerari stupendi anche appena fuori dalla porta di casa in Ticino, dove ci sono migliaia di chilometri di sentieri; da quello facile e pianeggiante a quello impegnativo d’alta quota. Sono tutti ben segnalati? E chi si occupa della manutenzione? Sono adatti ai turisti di oggi? Domande a cui tenta di dare una risposta la trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò.