Turgovia: polizia indaga su diversi casi di bracconaggio

Keystone-SDA

La polizia del canton Turgovia ha accertato otto casi di bracconaggio ai danni di caprioli dall'inizio del 2025. L'ultimo episodio è avvenuto due settimane fa a Erlen (TG), dove in un giardino è stato rinvenuto un capriolo con ferite da arma da fuoco.

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(Keystone-ATS) L’animale è stato colpito “in modo non professionale e illegale” diverse ore prima del ritrovamento, scrive oggi la polizia turgoviese in una nota. L’animale ferito è fuggito ed è quindi morto. Sono in corso indagini.

Stando al comunicato, è l’ottavo caso di bracconaggio di caprioli in Turgovia dal gennaio 2025. Questi episodi implicano violazioni alla legge sulla caccia, oltre a quelle sulle armi e sulla protezione degli animali.