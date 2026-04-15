Turchia: sparatoria in una scuola media, 9 morti

Keystone-SDA

Nove persone sono state uccise e 13 ferite durante una sparatoria nella scuola media Ayser Çalik nel quartiere di Onikisubat a Kahramanmaras, nel sud est della Turchia. Lo ha comunicato il ministero dell'Interno turco, Mustafa Ciftci.

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(Keystone-ATS) Sei feriti sono gravi, ha aggiunto il ministro, riferisce Anadolu, mentre i morti sono 8 studenti e un insegnante. Secondo Ntv, il padre dello studente killer è stato arrestato e si sospetta che il ragazzo abbia preso le armi utilizzate nella strage da quelle del padre, che è un agente di polizia.

La sparatoria si è verificata alle 13.30 ora locale, le 12.30 in Svizzera.

Appena ieri, un individuo armato era entrato in una scuola superiore sempre nel sudest della Turchia e aveva iniziato a sparare, ferendo 16 persone, prima di togliersi la vita.