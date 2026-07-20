Trump insiste: dovremmo imporre dei dazi al Canada per gli incendi

Keystone-SDA

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Donald Trump è tornato a parlare della possibilità di imporre dazi al Canada per i danni causati dagli incendi che stanno inquinando anche le città americane dopo il suo incontro con il premier canadese Mark Carney.

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(Keystone-ATS) “Se possiamo aiutarli, li aiuteremo. Ma forse dovrebbero pagarci dei danni o qualcosa del genere, oppure dovremmo imporre dei dazi”, ha detto il presidente americano.

Trump ha poi detto che non “c’è nessuna tensione con la Spagna” alla cui nazionale ha consegnato al Coppa del mondo dopo aver minacciato, pochi giorni fa, di tagliare tutti i rapporti commerciali con Madrid.

Il presidente americano ha incontrato durante la finale dei Mondiali re Felipe e il premier Pedro Sanchez. “Non c’è alcuna tensione. Non c’è tensione con nessuno”, ha dichiarato il presidente parlando con i giornalisti.