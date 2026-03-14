Trump ha respinto offerta Putin su uranio iraniano in Russia, Axios

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump, nella sua telefonata avuta in settimana, ha respinto l'offerta del suo omologo Vladimir Putin di trasferire in Russia l'uranio arricchito dell'Iran, come parte di un accordo utile a finire alla guerra.

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(Keystone-ATS) Lo riporta Axios, secondo quanto appreso da alcune fonti. La messa in sicurezza di 450 chilogrammi di uranio arricchito al 60% in possesso dell’Iran è importante, in quanto si tratta di materiale fissile convertibile in uranio di grado militare nel giro di poche settimane e sufficiente per realizzare più di 10 ordigni nucleari.

In teoria, l’offerta di Putin potrebbe contribuire a facilitare la rimozione delle scorte nucleari iraniane senza la necessità di un intervento militare terrestre da parte degli Stati Uniti o di Israele. La Russia, già potenza atomica, ha custodito in passato l’uranio a basso arricchimento dell’Iran nel quadro dell’accordo sul nucleare del 2015.

Durante la telefonata di lunedì, Putin ha avanzato diverse idee per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran. “Non è la prima volta che tale proposta viene avanzata. Non è stata accettata. La posizione degli Stati Uniti è che dobbiamo avere la certezza che l’uranio sia messo in sicurezza”, ha detto ad Axios un funzionario americano.

Nell’ultimo ciclo di colloqui svoltosi prima della guerra, l’Iran aveva respinto l’idea del trasferimento, proponendo invece di diluire l’uranio all’interno delle proprie strutture, sotto la supervisione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) dell’Onu.

Stati Uniti e Israele hanno discusso l’invio di forze speciali in Iran per mettere in sicurezza le scorte nucleari in una fase successiva del conflitto, come riportato da Axios. Il segretario della Difesa Pete Hegseth, nel corso di un briefing, ha affermato oggi che gli Stati Uniti “dispongono di una serie di opzioni” per assumere il controllo dell’uranio altamente arricchito dell’Iran, inclusa la consegna volontaria che gli Stati Uniti “accoglierebbero con favore”.