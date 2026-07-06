Trump conferma, “ho parlato con Infantino, il fallo non c’era”

Keystone-SDA

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Donald Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Folarin Balogun. "Sì l'ho fatto", ha detto il presidente. "Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati", ha aggiunto il tycoon.

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(Keystone-ATS) “L’arbitro è un po’ sospetto, se guardiamo al suo passato”, ha aggiunto Trump. “Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere”, ha detto ancora il presidente.

The Donald ha spiegato di “aver solo chiesto di riesaminare” la decisione dell’arbitro. “Non gli ho detto di farlo”, ha sottolineato il presidente americano nello Studio Ovale.

“Sono una persona a cui piace lo sport e quello non era un fallo. Sono due grandi atleti che si sono scontrati. Trump ha inoltre definito Balogun “uno dei migliori giocatori” della nazionale americana.

“Ho chiesto una revisione a un uomo che è molto rispettato. Non gli ho detto cosa fare, non è stato lui a prendere la decisione. È stato un comitato a farlo. È stata una decisione brillante”, ha messo in evidenza Trump.