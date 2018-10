Le Borse europee, che hanno risentito dell'evoluzione delle contrattazioni oltre Atlantico, hanno chiuso in forte calo: Londra è arretrata dell'1,94%, Parigi dell'1,92%, Madrid delll'1,69%, Francoforte dell'1,48% e Milano dell'1,84%. Male anche Zurigo dove lo SMI ha chiuso con una contrazione del 2,85% a 8'639.19 punti, l'SPI del 2,64% a 10'201.83 punti. Trump ha inveito contro la Fed che secondo lui sarebbe all'origine del mercoledì nero (la peggiore seduta degli ultimi otto mesi). Il presidente ha accusato la Banca Centrale di essere "impazzita" e di commettere "un grande errore", con la sua politica monetaria troppo restrittiva in un contesto di inflazione contenuta. Ma per gli analisti Donald Trump sta solo cercando un capro espiatorio in caso di fallimento della sua politica sui dazi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Borse in profondo rosso, Zurigo -2,85% 11 ottobre 2018 - 20:55 È stata una giornata di passione per le borse di tutto il mondo, dopo il tonfo di ieri di Wall Street che ha perso oltre il 3% (4,08% l'indice dei titoli tecnologici Nasdaq). Le Borse europee, che hanno risentito dell'evoluzione delle contrattazioni oltre Atlantico, hanno chiuso in forte calo: Londra è arretrata dell'1,94%, Parigi dell'1,92%, Madrid delll'1,69%, Francoforte dell'1,48% e Milano dell'1,84%. Male anche Zurigo dove lo SMI ha chiuso con una contrazione del 2,85% a 8'639.19 punti, l'SPI del 2,64% a 10'201.83 punti. Trump ha inveito contro la Fed che secondo lui sarebbe all'origine del mercoledì nero (la peggiore seduta degli ultimi otto mesi). Il presidente ha accusato la Banca Centrale di essere "impazzita" e di commettere "un grande errore", con la sua politica monetaria troppo restrittiva in un contesto di inflazione contenuta. Ma per gli analisti Donald Trump sta solo cercando un capro espiatorio in caso di fallimento della sua politica sui dazi. A far temere gli investitori è infatti la guerra commerciale con la Cina, che detiene un'importante quota di titoli sul debito statunitense (oltre mille miliardi di dollari), piuttosto che i timori di un rialzo generalizzato dei tassi. Sulle piazze europee, indicano i commentatori, si stanno inoltre riverberando le incertezze della manovra finanziaria del governo Conte che è già stata bocciata a Bruxelles ed entro fine mese sarà sottoposta all'influente giudizio delle società di rating. Riguardo invece il mercato elvetico i consulenti invitano alla calma poiché i fondamentali dell'economia restano saldi e non vi sono avvisaglie di recessione.