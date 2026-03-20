Trump attacca alleati Nato per Iran, “codardi, ce ne ricorderemo”

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca gli alleati della Nato.

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(Keystone-ATS) “Senza gli Usa” l’Alleanza “è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Ora che la battaglia è vinta dal punto di vista militare, con ben pochi pericoli per loro, si lamentano degli altri prezzi del petrolio che devono pagare ma non vogliono aiutare ad aprire lo Stretto di Hormuz. Vigliacchi, ce ne ricorderemo”, afferma Donald Trump sul suo social Truth.

Intanto, il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, secondo quanto riporta un post su X dell’agenzia Isna in farsi, se l’è presa con gli avversari, dichiarando : “Teniamo sotto sorveglianza i codardi funzionari e comandanti nemici: i funzionari e le autorità iraniane vivono con il popolo, tra il popolo e per il popolo e non sono come quelli israeliani e americani, che si nascondono in scantinati e rifugi. D’ora in poi, i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri per i nemici”.