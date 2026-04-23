Trump allenta restrizioni sulla marijuana, è droga meno pericolosa

Keystone-SDA

L'amministrazione Trump ha annunciato oggi la riclassificazione della marijuana in una categoria di stupefacente meno pericolosa, una decisione che dovrebbe in particolare facilitarne l'uso medico, riporta l'Associated Press.

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(Keystone-ATS) L’ordine firmato non legalizza l’uso della cannabis per uso medico o ricreativo ma ne modifica la regolamentazione, spostando la marijuana per uso medico fra le sostanze soggette a normative meno stringenti.

“Queste misure consentiranno di condurre ricerche più mirate e rigorose sulla sicurezza e l’efficacia della marijuana, di ampliare l’accesso dei pazienti alle cure e di permettere ai medici di prendere decisioni sanitarie più informate”, ha affermato il ministro della giustizia statunitense ad interim Todd Blanche sulla piattaforma X.

La cannabis viene infatti spostata dalla “Tabella I”, riservata alle sostanze che non hanno uso terapeutico e sono ad alto potenziale di abuso, alla “Tabella III” soggetta a norme meno severe.

La riclassificazione è considerata un passo significativo chiesto a gran voce dagli attivisti, convinti che la cannabis non dovrebbe essere trattata dal governo come l’eroina.