Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca per l'incontro bilaterale nello Studio Ovale prima di quello con gli altri leader europei.

2 minuti

(Keystone-ATS) “È un onore avere Zelensky qui con noi”, ha detto Trump che a chi gli chiedeva quale fosse il messaggio per gli ucraini, ricevendo alla Casa Bianca il loro presidente, ha risposto “Li amiamo”.

“Dobbiamo mettere fine a questa guerra, sono pronto per il trilaterale”, ha detto da parte sua Zelensky.

“Avremo una pace duratura in Ucraina, spero immediatamente”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello studio Ovale, senza tuttavia rispondere ad una domanda sull’eventuale cessione di territori ucraini alla Russia.

“La guerra finirà, non posso dire quando, ma finirà”: “sono fiducioso che la risolveremo”, ha detto Trump, sottolineando che il mondo intero sarò contento quando la fine sarà annunciata.

“Se tutto va bene oggi, avremo un trilaterale, e penso che ci saranno ragionevoli possibilità di porre fine alla guerra quando lo faremo”, ha puntualizzato Trump, aggiungendo che “quando si tratta di sicurezza l’Europa è la prima linea di difesa dell’Ucraina perché sono lì. Ma anche noi li aiuteremo, saremo coinvolti”. “Non penso ci sia bisogno di un cessate il fuoco. Non penso ci sarà un cessate il fuoco. Possiamo lavorare a un accordo di pace mentre continuano a combattere”, ha poi detto, precisando che Vladimir Putin “si aspetta la mia telefonata una volta finiti gli incontri di oggi”.

“Sono aperto a tenere le elezioni una volta raggiunta la pace in Ucraina”, ha detto da parte sua il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.