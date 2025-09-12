Trump: preso il presunto killer di Kirk, “episodio isolato”

La televisione svizzera per l’Italia

Il presunto killer di Charlie Kirk è sotto custodia delle autorità. Lo ha annunciato Donald Trump in un'intervista a Fox. "Con un alto grado di certezza, abbiamo la persona sospettata" dell'assassinio, ha aggiunto.

(Keystone-ATS) Nell’intervista, Donald Trump ha inoltre detto di sperare che il killer sia condannato a morte.

Il presunto killer di Charlie Kirk è stato segnalato alla polizia da suoi famigliari ed è stato convinto a consegnarsi alle autorità dal padre, un uomo di fede, ha precisato il presidente degli Stati Uniti.

Il tycoon ha inoltre affermato che l’uccisione di Charlie Kirk sembra essere un “episodio isolato, non parte di una rete”.

