Trump: potrei distruggere tutte infrastrutture Iran ma non voglio

Keystone-SDA

Donald Trump ha avvertito che potrebbe "distruggere tutte le infrastrutture, le linee elettriche" dell'Iran "ma non voglio".

1 minuto

(Keystone-ATS) Parlando con i giornalisti a Washington di ritorno dal Kentucky il presidente americano è sembrato assumere una posizione diversa rispetto ad Israele. “Gli ci vorrebbero poi 25 anni per ricostruire tutto, non voglio farlo”, ha precisato.

Trump ha continuato a ripetere che lo stretto di Hormuz è al sicuro. “È in ottima forma, abbiamo distrutto tutte le navi”, ha detto il presidente americano.

Il prezzo del petrolio sta scendendo, ma gli Stati Uniti devono “finire il lavoro” in Iran, aveva in precedenza dichiarato il presidente Usa. “Non smetteremo finché il lavoro non sarà finito”, ha aggiunto. “Il lavoro sarà finito molto in fretta”.