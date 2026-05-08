Trump: l’accordo con l’Iran potrebbe esserci da un giorno all’altro

Keystone-SDA

L'accordo con l'Iran "potrebbe non accadere, ma potrebbe accadere da un giorno all'altro. Vogliono un accordo più di quanto lo voglia io". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto dall'agenzia Bloomberg.

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(Keystone-ATS) Il presidente americano ha quindi ribadito che Teheran “avrà molti problemi” se non firma l’intesa. Le trattative, ha messo in evidenza, stanno andando bene.

Il cessate il fuoco resta comunque in vigore, ha detto durante una visita a sorpresa al Lincoln Memorial Reflecting Pool, per il quale ha disposto una ristrutturazione.

“In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza, se non firmeranno il loro Accordo, e in fretta”, ha aggiunto. Al segretario di Stato americano Marco Rubio “ho detto di dire al Papa in modo molto garbato e con grande rispetto che l’Iran non può possedere un’arma nucleare. (…) Gli ho detto anche di dire al Papa anche che l’Iran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti che non erano armati”, ha messo in evidenza Trump secondo quanto riportato dai media americani.