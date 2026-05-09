Trump: ‘aspetto notizie molto presto dall’Iran su piano di pace’

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha detto di "aspettarsi di avere notizie molto presto" dagli iraniani sull'ultimo piano di pace americano.

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(Keystone-ATS) Il tycoon, parlando telefonicamente con Margot Haddad dell’emittente televisiva francese LCI, ha affermato che Teheran desidera ancora “con forza” concludere un accordo di pace duraturo e che i negoziati sono in corso.

Il presidente ha in programma di partecipare oggi al torneo LIV Golf che si svolge presso il Trump National Golf Club a Sterling, in Virginia.