Trump: ‘aspetto notizie molto presto dall’Iran su piano di pace’
Il presidente americano Donald Trump ha detto di "aspettarsi di avere notizie molto presto" dagli iraniani sull'ultimo piano di pace americano.
(Keystone-ATS) Il tycoon, parlando telefonicamente con Margot Haddad dell’emittente televisiva francese LCI, ha affermato che Teheran desidera ancora “con forza” concludere un accordo di pace duraturo e che i negoziati sono in corso.
Il presidente ha in programma di partecipare oggi al torneo LIV Golf che si svolge presso il Trump National Golf Club a Sterling, in Virginia.