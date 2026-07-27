Trump, sospesi raid su Iran per dare una chance ma pronto ad azione
Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance ma se la diplomazia fallisce è "pronto" a una "forte azione militare". Lo ha detto il presidente in un'intervista ad Axios.
(Keystone-ATS) “Siamo impegnati in trattative molto approfondite con l’Iran. Se non dovessero dare esito positivo, torneremo a una risposta militare molto dura”, ha detto Trump ad Axios. A chi gli chiedeva quanto tempo volesse concedere alla diplomazia, il presidente ha risposto: “non molto, o le cose procedono rapidamente, oppure non se ne farà nulla”.
“A Netanyahu dirò che se non fossi presidente, l’Iran avrebbe avuto l’arma nucleare e Israele sarebbe stato distrutto”, ha detto il Tycoon rispondendo a chi gli chiedeva dell’incontro domani alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano.