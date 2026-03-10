Trump, rinunceremo ad alcune sanzioni per turbolenze sul petrolio

Il presidente americano Donald Trump, nella sua prima conferenza stampa dall'inizio dell'operazione in Iran, ha detto che rinuncerà ad alcune sanzioni sul petrolio a causa delle turbolenze dei mercati legate al suo attacco insieme a Israele contro l'Iran.

(Keystone-ATS) “Stiamo anche rinunciando ad alcune sanzioni legate al petrolio per ridurre i prezzi”, ha detto Trump davanti ai media in Florida, dopo i colloqui avuti con il presidente russo Vladimir Putin. Trump ha parlato di quotazioni del greggio “gonfiate artificialmente” in scia alla condotta dell’Iran. Mentre, citando il presidente cinese Xi Jinping, ha aggiunto che “rimuoveremo le sanzioni finché la situazione non si risolverà”.

Trump ha ammonito l’Iran che se “fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz” verrebbe colpito dagli USA “venti volte più forte” di quanto fatto finora. Il presidente su Truth ha aggiunto che sarebbero eliminati “obiettivi facilmente distruggibili che renderebbero virtualmente impossibile per l’Iran ricostruirsi, come nazione. Morte, Fuoco e Furia regnerebbero su di loro. Ma spero, e prego, che ciò non accada! Questo è un regalo degli USA alla Cina e a tutte le nazioni che sfruttano intensamente lo Stretto di Hormuz. Spero sia un gesto che sarà molto apprezzato”.

Nell’operazione in Iran “fin qui tutto bene”: “non molleremo finché il nemico non sarà totalmente e decisamente sconfitto”, ha detto Trump. “Siamo più determinati che mai a raggiungere la vittoria finale”, ha messo in evidenza. “In un certo senso abbiamo già vinto, ma non abbastanza”, ha detto.

L’Iran “in una settimana ci avrebbe attaccato al 100%. Era pronto”, ha sostenuto il presidente spiegando il motivo dell’operazione americana. “Sulla base delle trattative che erano in corso”, durante le quali Teheran ha insistito sul nucleare e l’uranio arricchito, “se non avessimo colpito, ci avrebbero colpito loro per primi”, ha spiegato Trump assicurando che le agenzie federali stanno seguendo anche i possibili asset dormienti iraniani negli Stati Uniti. Secondo indiscrezioni, le autorità americane hanno rivenuto alcune comunicazioni criptate che sembravano dirette a cellule dormienti.

“Stiamo facendo grandi passi avanti verso gli obiettivi militari”. “Abbiamo lasciato alcuni target nel caso in cui avessimo bisogno di colpire”, ha proseguito Trump. “potremmo colpire la produzione elettrica dell’Iran (…) ma non intendiamo farlo se non è necessario. Ma sono il tipo di obiettivi che sono molto facili da colpire, ma molto devastanti se lo sono. Stiamo aspettando di vedere cosa succede prima di colpirli”.”Stiamo colpendo dove l’Iran produce i droni. Ci siamo liberati dell’80% dei siti missilistici iraniani.”

Trump ha affermato che “alcuni degli obiettivi più importanti” contro l’Iran sono stati rimandati a un secondo momento. Nel mirino, quindi, target che riguardano “la produzione di elettricità e molte altre cose”. Quindi, ha concluso,

Quella in Iran è “solo un’escursione in qualcosa che doveva essere fatto. Siamo molto vicini alla fine”, ha ancora detto Trump, sottolineando che gli Stati Uniti “stanno vincendo in modo deciso”. “Se non li avessimo colpiti avrebbero preso il controllo del Medio Oriente”, ha messo in evidenza. La guerra “finirà presto”, ha ribadito, ma non questa settimana.

il Comando Centrale militare americano (Centcom), a capo delle forze americane nella regione, ha reso noto che gli Stati Uniti hanno colpito più di 5’000 obiettivi durante i primi 10 giorni di guerra, tra cui più di 50 navi iraniane. Tra gli altri target, ha spiegato una nota, ci sono sistemi di difesa aerea, siti di missili balistici, produzione di missili e droni, e comunicazioni militari.

Quanto alla nomina del figlio di Ali Khamenei a nuova Guida suprema, Trump ha affermato che “sono deluso”. A chi gli chiedeva della sua idea per la guida del paese, il presidente ha risposto: “mi piace l’idea di qualcuno all’interno, funziona bene. Lo abbiamo fatto in Venezuela: è una formula che funziona bene”. “Pensiamo che” l’Iran “dovrebbe mettere un presidente, o un capo del paese, che sarà in grado di fare qualcosa di pacifico tanto per cambiare”.