Trump, i miei negoziatori vanno a Islamabad, domani le trattative

Keystone-SDA

I negoziatori americani "stanno andando a Islamabad, in Pakistan. Saranno lì domani per le trattative". Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth.

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(Keystone-ATS) “Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole; spero che lo accettino. Se non lo faranno, distruggeremo ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran”, prosegue il presidente degli Stati Uniti.

Intanto, dopo che Trump ha accusato l’Iran di violare l’accordo di cessate il fuoco, il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei ha affermato su X che “iI blocco dei porti e delle coste iraniane non solo viola il cessate il fuoco, mediato dal Pakistan, ma costituisce anche un atto criminale”. Esso “viola la Carta delle Nazioni Unite, che considera il blocco dei porti e delle coste di un Paese un atto di aggressione” e “rappresenta una punizione collettiva nei confronti del popolo iraniano”, ha aggiunto.