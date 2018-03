"Incredibilmente, una ricerca d'archivio in Germania ha trovato il giornale di bordo originale della nave Paula, nel quale c'è una nota del 12 giugno 1886 scritta dal capitano che registra il fatto che una bottiglia era stata gettata in mare, alla deriva. La data e le coordinate corrispondono esattamente a quelle sul messaggio della bottiglia", ha affermato il dottor Ross Anderson, del Western Australian Museum dove ora verrà esposto per due anni il pregiato reperto.

Messaggio in bottiglia recapitato dopo 132 anni 07 marzo 2018 - 13:01 Una strana bottiglia nascosta tra le dune di una remota spiaggia nella costa occidentale dell’Australia aveva attirato l’attenzione di una famiglia di Perth. Ma mai gli Illman avrebbero immaginato che avevano tra le mani il più antico messaggio in bottiglia affidato ai flutti dell’oceano. Non si tratta però di una comunicazione romantica di un marinaio o di una richiesta d’aiuto di un naufrago. La lettera all’interno della bottiglia invita infatti il lettore a contattare il consolato tedesco. Il problema, non di poco conto, è che il messaggio è indirizzato ai diplomatici nominati dal Kaiser Guglielmo I. Le ricerche che hanno coinvolto le autorità tedesche hanno permesso infatti di stabilire che si trattava di uno scritto lanciato nel 1886 dalla nave Paula nel quadro di un esperimento scientifico sulle rotte oceaniche e marittime condotto dall'Osservatorio Navale Tedesco. "Incredibilmente, una ricerca d'archivio in Germania ha trovato il giornale di bordo originale della nave Paula, nel quale c'è una nota del 12 giugno 1886 scritta dal capitano che registra il fatto che una bottiglia era stata gettata in mare, alla deriva. La data e le coordinate corrispondono esattamente a quelle sul messaggio della bottiglia", ha affermato il dottor Ross Anderson, del Western Australian Museum dove ora verrà esposto per due anni il pregiato reperto.