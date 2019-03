La scuola napoletana di riferimento del Liceo Fogazzaro è l’Istituto privato Giuseppe Papi, uno dei molti istituti parificati coinvolti nello scandalo campano dei "Diplomifici". Vale a dire vere e proprie fabbriche di maturità a pagamento, per un giro d’affari milionario. "Sciocchezze", smentiscono dei responsabili dell’Istituto di Pomigliano, ma dalle autorità scolastiche locali si viene a sapere che il Liceo Papi è sotto sorveglianza per gravi irregolarità rilevate dagli Ispettori durante le sessioni di esami. Inoltre, anche la Procura di Nola ha avviato un’inchiesta sulle "maturità facili" a Pomigliano. E ora cosa accadrà in Ticino?

Capita all' Istituto Fogazzaro di BreganzonaLink esterno , che da anni prepara studenti ticinesi alla maturità italiana. Il diploma oltre confine è prassi frequente nel canton Ticino, del tutto legale ed è riconosciuto anche dalle università svizzere. Le sedi degli esami, generalmente, sono vicine: Como, Varese. Solo nel caso del Fogazzaro, da molti anni, il 90% dei candidati sceglie di andare a Pomigliano d’ArcoLink esterno , in provincia di Napoli.

Esami di maturità. Uno spauracchio, da sempre, per i liceali, ma... c’è chi ha trovato una scappatoia: un diploma col trucco. La voce circolava in Ticino da tempo: una maturità da privatista, in Italia. A Napoli, addirittura, con esami "facilitati".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Maturità alla napoletana Gianni Gaggini, Falò RSI 27 gennaio 2019 - 11:00 Esami di maturità. Uno spauracchio, da sempre, per i liceali, ma... c’è chi ha trovato una scappatoia: un diploma col trucco. La voce circolava in Ticino da tempo: una maturità da privatista, in Italia. A Napoli, addirittura, con esami "facilitati". Capita all'Istituto Fogazzaro di Breganzona, che da anni prepara studenti ticinesi alla maturità italiana. Il diploma oltre confine è prassi frequente nel canton Ticino, del tutto legale ed è riconosciuto anche dalle università svizzere. Le sedi degli esami, generalmente, sono vicine: Como, Varese. Solo nel caso del Fogazzaro, da molti anni, il 90% dei candidati sceglie di andare a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Perché spostarsi dal Ticino a Napoli per gli esami di maturità? Semplice: "Perché a Napoli la promozione è assicurata – raccontano alcuni studenti che ci sono passati – . Al momento dell’esame, i professori passano le risposte sottobanco". Il tutto al costo di 3'000 euro, ben più caro di quanto è nella zona di confine. La scuola napoletana di riferimento del Liceo Fogazzaro è l’Istituto privato Giuseppe Papi, uno dei molti istituti parificati coinvolti nello scandalo campano dei "Diplomifici". Vale a dire vere e proprie fabbriche di maturità a pagamento, per un giro d’affari milionario. "Sciocchezze", smentiscono dei responsabili dell’Istituto di Pomigliano, ma dalle autorità scolastiche locali si viene a sapere che il Liceo Papi è sotto sorveglianza per gravi irregolarità rilevate dagli Ispettori durante le sessioni di esami. Inoltre, anche la Procura di Nola ha avviato un’inchiesta sulle "maturità facili" a Pomigliano. E ora cosa accadrà in Ticino? Presa di posizione dell'Istituto Fogazzaro Decisione dell'Ufficio scolastico regionale, Campania Lista licei sospesi Denuncia alla procura di Nola Presa di posizione del Dipartimento dell'educazione ticinese