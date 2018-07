L'uomo che ha aperto il fuoco in strada è stato ripreso in un video amatoriale mentre apre il fuoco contro le persone. Nel filmato, che è stato pubblicato sui principali social network, si vede un uomo vestito di nero, a volto scoperto, e con un cappello in testa mentre si avvicina ad un edificio estrae la pistola ed esplode alcuni colpi.

La vittima è una giovane donna, ha indicato il capo della polizia Mark Saunders in una conferenza stampa. L'episodio è avvenuto nella zona tra Danforth e Logan avenues, nel quartiere conosciuto come Greektown. Il portavoce della polizia, Mark Pugash, ha chiarito che è ancora troppo presto per capire se si tratti di un atto terroristico o di altro.

Quattordici persone sono state colpite ieri sera da colpi di pistola esplosi in strada alla periferia di Toronto da un uomo che è poi stato ucciso in una sparatoria con la polizia. Una è morta e 13 sono rimaste ferite, tra cui una ragazza che versa in uno stato critico.

Sparatoria a Toronto: una vittima 23 luglio 2018 - 11:32