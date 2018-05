Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 17.27 14 marzo 2018 - 17:27

Una volta conclusa Alptransit con l'apertura della galleria di base del Monte Ceneri e ultimato il cosiddetto Terzo Valico, da Genova alla Svizzera le merci ci metteranno poco più di un'ora. È quanto è stato annunciato durante il convegno a Lugano 'Un mare di Svizzera'.

lugano Un convegno sulla mobilità delle merci in Europa, da Genova a Rotterdam passando dalla Svizzera

L'incontro a Lugano è stato organizzato dall'Autorità portuale di Genova-Savona. L'idea, quella di richiamare l'attenzione sull'importanza della realizzazione di opere infrastrutturali ritenute strategiche sull'asse del trasporto merci sud-nord Europa.

Terzo Valico tra Liguria e Piemonte

Come detto, al centro del convegno luganese il Terzo Valico e il collegamento Alptransit tra Italia e Svizzera. Grazie all'apertura di queste infrastrutture, nei prossimi anni sarà possibile per le merci viaggiare da Genova al centro europa in treno - passando dalla Svizzera - senza superare i 500 metri".



Il "pericolo" M5S

"Le parole poco convincenti di fermare il Terzo Valico sono una follia che ci riporta nel passato, è poco convinto anche chi le dice". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il covegno italo-svizzero sulle infrastrutture interviene sulla proposta del M5S di fermare i cantieri in corso per la costruzione dell' alta velocità ferroviaria Genova-Milano. "Bisogna andare avanti con determinazione, sostenere gli investimenti, come tutti quelli indispensabili allo sviluppo del nostro territorio - continua -. I 5 stelle non hanno la maggioranza in Parlamento, come purtroppo nessuno schieramento, la loro politica oscurantista non troverà la forza in Parlamento".





tvsvizzera.it/fra con RSI

