Gli interventi si rendono necessari, spiega sempre FFS Cargo, alla luce del calo della domanda in Svizzera e della perdita operativa di 37 milioni maturata l’anno scorso. L’azienda pensa di tornare in pareggio al più tardi nel 2020.

Un’organizzazione più snella, sostiene la dirigenza, consentirà di stringere alleanze e collaborazioni con altri operatori del settore. Nella stragrande maggioranza dei casi (750) il piano sarà attuato attraverso la normale fluttuazione dell’organico, in particolare con gli attesi pensionamenti e sarà comunque stanziato un fondo di 10 milioni per i dipendenti toccati dalle misure correttive.

