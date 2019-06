La rete delle ferrovie federali svizzere (FFS) è progettata per far fronte alla stagione estiva come pure ai rigori invernali, non lo è però per situazioni davvero estreme. Il caldo torrido degli scorsi giorni ha portato alla deformazione dei binari che giovedì ha gettato nel caos il traffico ferroviario. Ma si sperimentano soluzioni.

I disagi al traffico ferroviario sono stati particolarmente intensi giovedì. (Keystone / Georgios Kefalas)

Il portavoce delle FFS Jürg Grob ha indicato all'agenzia che i casi di dilatazione dei binari sono piuttosto rari, in genere in Svizzera se ne contano tra i tre e i sette all'anno.

Secondo Grob, un metodo "piuttosto efficace" usato dalle FFS per raffreddare i binari è quello di mettere in circolazione vagoni cisterna che irrorano di acqua fresca le vie ferrate. L'azienda decide in base a valutazioni della situazione dove e quando ricorrere a questo sistema.

Le FFS stanno anche esaminando il metodo della verniciatura in bianco delle rotaie, già ventilato in precedenti periodi di canicola. L'azienda è in contatto con altre compagnie ferroviarie europee per valutare il da farsi. Quest'estate tuttavia nessun binario della rete FFS verrà dipinto di bianco.

Le Ferrovie retiche (RhB) sono un passo avanti: già lo scorso anno hanno condotto un primo test con rotaie bianche su un tratto di 300 metri in Prettigovia. È però ancora troppo presto per stilare un bilancio sull'esperimento, ha detto il portavoce Simon Rageth. Dalle prime rilevazioni emerge tuttavia che sotto al solleone i binari bianchi si scaldano circa 5-7 gradi in meno rispetto a quelli normali. L'azienda procederà quest'anno a un secondo test in altre zone della Prettigovia e sulla tratta Coira-Arosa. I dettagli nel servizio della Radiotelevisione svizzera.

