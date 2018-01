Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Offensiva contro il fumo nelle stazioni 11 gennaio 2018 - 08:46 Sull’esempio di quanto già avviene in altri paesi, dal primo febbraio le aree non fumatori saranno estese in alcune stazioni ferroviarie svizzere. Il test riguarderà in un primo tempo sei stazioni: Bellinzona, Coira, Zurigo Stadelhofen, Basilea, Neuchâtel e Nyon, hanno comunicato mercoledì le Ferrovie Federali Svizzere (FFS). In particolare sarà vietato accendersi una sigaretta mentre ci si trova sui marciapiedi o nei sottopassaggi. Il numero crescente di pendolari comporta un grande affollamento nelle ore di punta, ha ricordato l’azienda. E il fumo può disturbare chi non è un adepto del tabacco. Spesso, inoltre, i mozziconi di sigaretta non vengono buttati negli appositi posacenere, ma sono gettati sui binari o sui marciapiedi. Stando alle FFS a farne le spese sono i clienti, che percepiscono una riduzione della qualità della sosta, come pure l'ambiente. Il progetto delle zone non fumatori nelle stazioni prende spunto dalle esperienze all'estero, spiegano le FFS. In alcuni Paesi europei - come ad esempio Germania, Francia e Italia - è infatti previsto un divieto totale o parziale di fumo nelle stazioni e stando alle Ferrovie federali le esperienze sono positive. Le prove che cominceranno in febbraio costituiranno la base per introdurre una soluzione unitaria nelle stazioni FFS di tutta la Svizzera.