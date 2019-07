Sempre più passeggeri, in Svizzera, scelgono di pagare un supplemento o contributo volontario sui biglietti aerei per compensare le proprie emissioni di CO2. Una scelta favorita dalla cattiva reputazione che i trasporti in aeroplano hanno acquisito in un periodo di forti proteste contro i cambiamenti climatici. Ma come vengono spesi quei soldi?

Se il contributo volontario non è proposto direttamente dalla compagnia aerea al momento dell'acquisto, si può far capo ad apposite piattaforme.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Pagare di più i voli per compensare il CO2, serve? 16 luglio 2019 - 21:25 Sempre più passeggeri, in Svizzera, scelgono di pagare un supplemento o contributo volontario sui biglietti aerei per compensare le proprie emissioni di CO2. Una scelta favorita dalla cattiva reputazione che i trasporti in aeroplano hanno acquisito in un periodo di forti proteste contro i cambiamenti climatici. Ma come vengono spesi quei soldi? Notizia di martedì, in Svizzera nel 2018 le emissioni di CO2 generate dai carburanti (benzina e diesel) sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dalla statistica annuale dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM. Si rilevano sì un maggior impiego di biocarburanti (+36%, al 3,5% del totale) e una quota crescente di mobilità elettrica nel traffico stradale, ma anche un maggior numero di chilometri percorsi e un aumento delle vetture ad alta intensità di emissioni. Inoltre, il settore degli edifici fa ancora ampiamente uso di olio o gas per riscaldare. Le emissioni rimangono quindi al livello del 2017, ossia a +3,3% rispetto al 1990. Compensazione dei voli Intanto, il dibattito e le proteste a favore dell'ambiente hanno portato sul banco degli imputati i viaggi in aereo. La piattaforma MyClimate ha registrato un aumento del 400% in un anno di passeggeri che insieme al biglietto acquistano una compensazione del CO2, e la tendenza è al rialzo. Possono dunque volare con la coscienza pulita? Come e a quali progetti sono destinati i fondi raccolti con i supplementi? Nel servizio del Telegiornale della Radiotelevisione svizzera RSI, l'intervista al portavoce di MyClimate Kai Landwehr e un parere del climatologo dell'Università di Berna Fortunat Joos sull'utilità della compensazione.