Brachetti: "svizzero il mio pubblico preferito" 25 marzo 2018 - 10:49 A 60 anni di età e 40 di carriera, l'attore trasformista Arturo Brachetti si appresta a passare dalla Svizzera con la sua tournée (in aprile a Lugano, in maggio a Losanna). L'occasione per un'intervista alla RSI. Lo spettacolo si intitola 'Solo'. Solo per modo di dire, perché sono ben 60 i personaggi rappresentati da Brachetti, maestro nel passare da uno all'altro in pochi secondi. Ma quando si passa il tempo a essere qualcun altro, si ha ancora un'identità propria? Ed è vero che il pubblico svizzero è il suo preferito? Perché? Qualche risposta in questa intervista del TG della Radiotelevisione svizzera RSI.