Tragedia alle Maldive: morto sub che cercava corpi degli italiani

Keystone-SDA

I media delle Maldive danno per deceduto un sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per cercare i corpi degli italiani morti. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.

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(Keystone-ATS) Le grotte subacquee dell’atollo di Vaavu si erano trasformate in una trappola per cinque italiani, deceduti in un’immersione nelle profondità delle acque delle Maldive, a cinquanta metri. Quattro corpi rimangono ancora intrappolati.

Restano da chiarire le cause della tragedia, che ha coinvolto persone che conoscevano bene quei fondali. La polizia maldiviana sta ascoltando testimonianze e raccogliendo dati sull’attrezzatura utilizzata per le immersioni.