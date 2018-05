In passato la festa veniva celebrata il primo lunedì dopo l'equinozio. Nel 1952 è invece stata fissata per il terzo lunedì di aprile.

L'estate sarà poco clemente 16 aprile 2018 - 21:44 Alla festa delle corporazioni cittadine di Zurigo, il Böögg, il pupazzo imbottito di petardi che simboleggia l'inverno, è esploso in 20 minuti e 31 secondi. Segno che l'estate non sarà delle migliori. Secondo la credenza popolare, un'esplosione precoce del pupazzo – alto tre metri e mezzo – preconizza un'estate calda, mentre oltre i 15 minuti le previsioni non sono considerate buone. Quest'anno per sentire il tanto sospirato botto ci sono voluti oltre 20 minuti. Brutte previsioni, insomma. L'anno scorso, invece, era scoppiato in 9 minuti e 56 secondi e l'estate era stata effettivamente molto calda. La tradizionale festa della Sechseläuten (letteralmente 'il rintocco delle sei') affonda le proprie radici nel XVI secolo, ricorda il sito della città di Zurigo, quando i membri delle diverse corporazioni decisero che, in estate, la fine dell'orario lavorativo dovesse essere posticipata di un'ora rispetto all'inverno, fino appunto al rintocco delle sei di sera. In passato la festa veniva celebrata il primo lunedì dopo l'equinozio. Nel 1952 è invece stata fissata per il terzo lunedì di aprile. Oltre ad appiccare il fuoco al Böögg, durante la festa sfilano carri allegorici e gli affiliati delle 25 corporazioni.