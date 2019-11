Ma il lavoro gratuito, offerto spontaneamente dai disoccupati, potrebbe essere il perno di una futura rivoluzione, secondo il sociologo Domenico De Masi. Sarebbe cioè la via per arrivare a un mondo che, liberato dal lavoro grazie alle macchine, vedrà l’umanità dedita al solo ozio creativo.

Un fenomeno difficile da quantificare e che si sta insinuando in diversi settori dell’economia, come osservano i sindacati. Di sicuro l’avvento della digitalizzazione, che permette potenzialmente di lavorare sempre, favorisce questa tendenza.

Quando è volontario il lavoro gratuito è una risorsa ma quando è estorto diventa un problema. Ormai non sono più una rarità gli straordinari non riconosciuti, gli stages non pagati o il lavoro a tempo pieno remunerato come se fosse part time.

Lavorare gratis Tempi Moderni, RSI 17 novembre 2019 - 12:00