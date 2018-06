Il writing vandalico però è un problema: le scritte sui muri aumentano. “Accade se criminalizzi gli artisti – spiega Zibe - Ma è anche colpa nostra che non siamo capaci di insegnare ai più giovani il valore e l’impegno dell’arte. Bisogna scegliere i muri giusti, quelli brutti da rivitalizzare, non la porta del Duomo”.

“Nessuno si è inventato niente. Stiamo rifacendo in modo diverso quello che altri hanno già fatto”, dice ZibeLink esterno , artista ed esponente europeo del movimento writing, che insieme a Nabla, graphic designer e sua compagna di vita, ha ideato il progetto visivo “Il pensiero Fluido”. Zibe, cittadino svizzero, vive e opera a Milano, ha iniziato a disegnare negli anni ’90, quando ha cominciato a ritrarre il faccione di Gary ColemanLink esterno , noto al grande pubblico come Arnold, protagonista dell’omonima serie tv statunitense trasmessa tra gli anni ’70 e ’80.

Milano è la capitale del writing italiano. Qui si ritrovano artisti provenienti da tutto il mondo. Sono testimoni ed eredi del movimento hip hop nato negli anni ’70 negli Stati Uniti. È allora che appaiono i primi tag o firme nella metropolitana di New York: un modo dei figli di migranti e lavoratori poveri di rivendicare la propria esistenza. Lì si affermano alcuni dei più grandi artisti, che in seguito espongono nei principali musei del mondo.

Sono artisti “fuori legge”, rischiano di finire in manette per un disegno sul muro, ma poi vengono chiamati dalle stesse istituzioni ad abbellire le zone degradate delle città. Sono i writer: li chiamano street artist, ma la definizione suscita dispute nel mondo artistico e cittadino.

Lui e altri rischiano una condanna per associazione per delinquere - Le città però li cercano per recuperare zone degradate. La Radiotelevisione svizzera ha incontrato Zibe, writer elvetico che vive e opera a Milano.

