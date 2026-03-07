Tornado nel Michigan, almeno 4 morti e 12 feriti

Keystone-SDA

Venerdì dei tornado hanno colpito lo stato americano del Michigan uccidendo quattro persone e ferendone almeno 12, secondo quanto riportato dai media Usa.

(Keystone-ATS) L’ufficio dello sceriffo della contea di Branch ha dichiarato che un tornado vicino a Union City, nella parte meridionale dello stato, ha ucciso tre persone e ne ha ferite 12, secondo diversi organi di stampa.

Circa 80 chilometri a ovest, i funzionari della contea di Cass hanno dichiarato che una persona è morta e “diversi feriti” sono stati segnalati dopo che un tornado si è abbattuto nella zona.