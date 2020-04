Ad eccezione del Ticino, per il resto della Svizzera quella di lunedì è una data da ricordare: dopo un mese e mezzo si può ritornare dal parrucchiere, nei centri estetici o fare acquisti nei negozi fai-da-te. Il tutto con un caratteristico segno distintivo: la mascherina di protezione.



Dopo settimane, questa giovane può infine offrire un po' di sollievo ai suoi capelli. E che sollievo, con ben due parrucchiere. Poiché è impossibile mantenere i due metri di distanza, nei saloni è obbligatoria la mascherina. (Urs Flüeler/Keystone)

La vita ha ripreso lunedì una parvenza di normalità. I saloni di parrucchieri hanno riaperto e non c'era bisogno di essere chiaroveggenti per prevedere che non avrebbero avuto problemi a fare il pienone. Tuttavia, le misure di protezione imposte - ad esempio la limitazione del numero di clienti - non permettono ancora di ritrovare un fatturato equivalente a quello precedente alla pandemia.





Un tocco di colore alle sopracciglia non guasta. (Peter Klaunzer/Keystone)

Per chi ha bisogno di una depilazione o di una manicure, è ora possibile anche ritornare nel centro estetico preferito, così come nei negozi fai-da-te e in quelli di giardinaggio, letteralmente presi d'assalto lunedì.

Allo stesso modo, medici, dentisti e fisioterapisti possono riaprire i loro studi per appuntamenti non urgenti. E negli ospedali sono riprese le visite e le attività sospese a causa della pandemia.

Il servizio del TG da un centro commerciale di Zurigo:

(1) zurigo centri di giardinaggio presi d'assalto

Questo primo passo verso la fine del lockdown, non significa però la fine delle regole di comportamento per arginare la diffusione del coronavirus. Bisogna continuare a mantenere le distanze ed evitare assembramenti di oltre cinque persone.



Una cliente in un centro di giardinaggio di Villeneuve, nel cantone Vaud.

(Laurent Gillieron/Keystone)

Unica eccezione in Svizzera il cantone Ticino, dove le riaperture avvenute lunedì nel resto della Confederazione saranno realtà solo il 4 maggio, per evitare di creare discrepanze con la vicina Lombardia.

Da notare pure che, come già durante il periodo di semi-confinamento, la Svizzera non ha imposto le mascherine di protezione. I negozi devono però rispettare norme igieniche severe e mantenere la distanza tra i clienti. Le scuole e altri negozi dovrebbero riaprire tra due settimane. Per bar e ristoranti, invece, non è ancora chiaro quando potranno accogliere di nuovo dei clienti.



Una coppia riscopre le gioie dello shopping in un centro fai-da-te di Schlieren, nel cantone Zurigo.

(Ennio Leanza/Keystone)

Se il numero di contagi non aumenterà in modo significativo, l'8 giugno dovrebbero poi riaprire le scuole superiori, le biblioteche e gli zoo.



Sciopero generale per il clima: scarpe invece di manifestanti sulla piazza Sechselaeuten di Zurigo, 24 aprile 2020. (KEYSTONE/Alexandra Wey). Il clown Ischa del Circo Mugg durante un'esibizione per gli ospiti di una casa di riposo a Filzbach, nel canton Glarona, 22 aprile 2020. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) David Reimann della federazione dei suonatori di corno delle Alpi della regione di Kriens-Pilatus ringrazia le persone che stanno combattendo contro il coronavirus soffiando nel suo tradizionale strumento, 21 aprile 2020. (KEYSTONE/Urs Flueeler) La piazza di Zurigo dove solitamente si tiene la tradizionale festa primaverile di Sechselaeuten è rimasta vuota, 20 aprile 2020. (KEYSTONE/Petra Orosz) Beatrice Panero, ballerina, si allena nella sua casa a Boll, nel canton Berna, 18 aprile 2020. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) I carrelli per bagagli all'aeroporto di Zurigo il 17 aprile rimangono inutilizzati, poiché il numero di voli è ridotto al minimo indispensabile. (KEYSTONE / Ennio Leanza) I centri di giardinaggio in Svizzera si stanno preparando alla riapertura il 27 aprile 2020, dopo le restrizioni legate al coronavirus. Foto scattata il 16 aprile nel cantone di Zurigo. (Keystone / Ennio Leanza) Mazzi di fiori pronti a essere ritirati all'entrata di un immobile a Zurigo, 9 aprile 2020. (KEYSTONE/Christian Beutler) Il professore e fisico Thomas Ihn durante una lezione online al Politecnico federale di Zurigo, 8 aprile 2020. (Keystone /Alexandra Wey) Una donna residente a Zugo fabbrica delle mascherine utilizzando dei ritagli di stoffa, 6 aprile 2020. (KEYSTONE/Alexandra Wey). Una coppia si incontra alla frontiera tra Svizzera e Germania per scambiare qualche parola, 5 aprile 2020. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Una donna comunica con la sua mamma attraverso un vetro in un ospizio di Lugano, 1. aprile 2020. (KEYSTONE/Ti-Press/Davide Agosta) Registrazione per accedere al primo centro di test per il depistaggio del coronavirus allestito all'interno del sito di Bernexpo a Berna, 2 aprile 2020. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Un impiegato del vivaio Meier a Neftenbach, nel canton Zurigo, getta nella compostiera i fiori e le piantine che non sono stati venduti a causa della crisi dovuta al coronavirus, 31 marzo 2020. (KEYSTONE/Ennio Leanza) La neve ha ricoperto un parco giochi per bambini a Eggerstanden, nel Cantone di Appenzello Interno, 30 marzo 2020. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Una donna con un trolley e una borsa della spesa nel centro di Losanna, 28 marzo 2020. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) Dal loro balcone, questi abitanti di Ginevra partecipano al primo 'balcon party' organizzato dalla stazione radiofonica Couleur 3, 28 marzo 2020. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) Il pastore Christoph Sigrist lancia un messaggio di speranza agli abitanti di Zurigo da una delle due torri della chiesa Grossmünster, 27 marzo 2020. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Consegna di generi alimentari presso un'associazione di aiuto ai tossicodipendenti nel canton San Gallo, 26 marzo 2020. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Nuovo reparto di terapie intensive all'ospedale cantonale di Basilea Campagna, 26 marzo 2020. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) Il Cervino illuminato in segno di speranza dall'artista Gerry Hofstetter, 24 marzo 2020. Statua di Freddy Mercury a Montreux, 23 marzo 2020. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Esercitazione militare a Bière, nel canton Vaud, prima della mobilitazione dell'esercito negli ospedali pubblici, 21 marzo 2020. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Video della star del tennis Roger Federer, il quale ha raccolto una sfida lanciata dal ministro della sanità Alain Berset sulle reti sociali, 21 marzo 2020. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Parco giochi per bambini chiuso a Maienfeld, nei Grigioni, 21 marzo 2020. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Un impiegato della città di Berna appende un avviso che indica che la terrazza di Palazzo federale rimarrà chiusa fino a nuovo ordine, 20 marzo 2020. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) I residenti di questo quartiere di Zurigo esprimono con un applauso dal balcone la loro solidarietà con il personale sanitario, 20 marzo 2020. (KEYSTONE/Alexandra Wey) Cartellone dello 'Zermatt Unplugged Music Festival', annullato a causa del coronavirus, davanti alla cima del Cervino, 18 marzo 2020. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Anche all'aeroporto di Zurigo, come in tutta la Svizzera, per decisione del governo federale per cercare di frenare la pandemia di Covid-19, ristoranti e bar devono rimanere chiusi, 17 marzo 2020. (KEYSTONE/Alexandra Wey)

Il centro commerciale Sihlcity a Zurigo, 17 marzo 2020. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

Controlli alla frontiera franco-elvetica, 17 marzo 2020. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) Scuola elementare a Stans, canton Nidvaldo, 16 marzo 2020. (KEYSTONE/Urs Flueeler). All'interno di un'aula della scuola elementare di Stans (Nidvaldo), 16 marzo 2020. (Urs Flüeler/Keystone). Un pompiere con tuta di protezione durante un'esercitazione a Lugano, 6 marzo 2020. (KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari) Chiesa di Sant'Antonio Abate a Lugano, 5 marzo 2020. (KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari)

Vista dal reparto di isolamento per pazienti affetti da coronavirus all'ospedale di Lucerna, 5 marzo 2020. (KEYSTONE/Urs Flueeler) Allievi in una scuola di Stabio, in Ticino, nei pressi della frontiera con l'Italia, ricevono informazioni sul virus, 4 marzo 2020. (KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari) Strade insolitamente deserte nel centro di Lucerna, 4 marzo 2020. Il numero di turisti stranieri, in particolare dalla Cina, è calato drasticamente dallo scoppio dell'epidemia di coronavirus. (KEYSTONE/Urs Flueeler) Le maschere di carnevale sono state sostituite con mascherine protettive sulla piazza del mercato di Basilea, il 3 marzo 2020, dopo che le autorità hanno annullato le manifestazioni con oltre mille persone. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) Il celebre carnevale di basilea è stato annullato, ciò che non ha impedito a questo gruppo di persone travestito da virus di camminare lungo le vie della città. Alain Berset, consigliere federale e ministro svizzero della sanità, si disinfetta le mani all'inizio della sessione primaverile delle camere, 2 marzo 2020. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Magdalena Martullo-Blocher, deputata dell'Unione democratica di centro, è stata richiamata per non aver rispettato il divieto di indossare mascherine protettive nel parlamento svizzero, 2 marzo 2020. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Le autorità federali hanno organizzato una prima conferenza stampa il 28 gennaio 2020 per informare sugli sviluppi del coronavirus in Svizzera. (KEYSTONE/Anthony Anex) Allestimento di una postazione di triage di pazienti con coronavirus all'ospedale universitario di Berna, 28 febbraio 2020. (KEYSTONE/Anthony Anex) Le ultime due partite della stagione regolare del campionato svizzero di hockey su ghiaccio (qui quella tra l'HC Ambri Piotta e l'HC Davos, 28 febbraio 2020) si sono svolte a porte chiuse. (Keystone/Ti-Press/Samuel Golay)

Gli operai smontano uno stand del Salone internazionale dell'auto di Ginevra dopo che la 90esima edizione è stata dalle autorità, 28 febbraio 2020. (KEYSTONE/Salvatore di Nolfi) Tendoni abbandonati a Tesserete, in Ticino, dopo che il locale carnevale è stato annullato a causa del coronavirus, 27 febbraio 2020. (KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay) Bruce Aylward, esperto dell'Organizzazione mondiale della sanità che dirige una missione congiunta Oms-Cina sul coronavirus, offre il gomito a un giornalista che intendeva stringergli la mano al termine di una conferenza stampa a Ginevra, 25 febbraio 2020. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)



