Thomas Matter non intende candidarsi al Consiglio federale

Keystone-SDA

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Il consigliere nazionale Thomas Matter (UDC/ZH) non intende candidarsi alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. Lo ha reso noto oggi la direzione del suo partito.

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(Keystone-ATS) “Con rammarico” l’UDC ha preso atto della rinuncia di Matter, motivata dalla portata della decisione e dal breve termine per presentare la candidatura.

La direzione del partito sperava in una decisione diversa e in un comunicato sottolinea come da quattro anni il cantone più popoloso del Paese non sia più rappresentato in Governo. Pochi giorni fa la consigliera di Stato Natalie Rickli ha reso noto che non si candidava. L’ultimo consigliere federale zurighese è stato Ueli Maurer (UDC).

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